Kocasının terk etmesinin intikamını, iki oğlunu döverek aldı (2)

İKİ KARDEŞ KORUMA ALTINDA

Antalya'da Elif D.'nin, evi terk eden eşi Bahattin D.'den intikam almak için dövdüğü oğulları Y. (1) ile J. (3), devlet korumasına alındı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekibi tarafından alınan 2 kardeş, sevgi evine yerleştirildi.

DHA