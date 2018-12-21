Kocasının terk etmesinin intikamını, iki oğlunu döverek aldı (2)
Antalya'da Elif D.'nin, evi terk eden eşi Bahattin D.'den intikam almak için dövdüğü oğulları Y. (1) ile J. (3), devlet korumasına alındı.
İKİ KARDEŞ KORUMA ALTINDA
Antalya'da Elif D.'nin, evi terk eden eşi Bahattin D.'den intikam almak için dövdüğü oğulları Y. (1) ile J. (3), devlet korumasına alındı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekibi tarafından alınan 2 kardeş, sevgi evine yerleştirildi.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.