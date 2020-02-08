14 Şubat Cuma günü çiftler tarafından kutlanacak olan Sevgililer Gününe az bir süre kaldı. Bu doğrultuda çok sayıda çift, kocasına ve eşine en güzel,uzun ve kısa mesajları göndermek için internet arama motorlarında Kocaya|Eşine Sevgililer Günü Mesajı 2020 adıyla aramalar yapıyor. Bizlerde sizler için en güzel mesajları derledik. İşte en güzel mesajlar...

KOCAYA SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2020

-Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

-Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.

-Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni…

-Yedi ayrı iklimden yedi çeşit arı getirseler yedi çeşit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz… İyi ki varsın!

Sevgililer Günü mesajları 2020 | En duygusal, en güzel Sevgililer Günü mesajları

-Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. aşk’a hudut çizilmiyor sevdiğim. Sevgililer günün kutlu olsun.

-Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.

-Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var… Sevgililer günümüz kutlu olsun!

-Beni karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.

-Sana her şeyimi veririm diyemem çünkü her şeyim sensin

Babaya Sevgililer Günü mesajları 2020 | Babaya Sevgililer Günü sözleri

EŞİNE SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 2020

-Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

-Öperim dudaklarından gül kokulu yanaklarından her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin… Sevgililer günün kutlu olsun!

-Yaşamak istiyorsan bir umudun olmalı, kalbin varsa bir sevgin olmalı, sevdiğin varsa yalnız senin olmalı, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmalı…

Sevgililer Günü sözleri kısa|uzun|etkileyici|komik

-Hayalindeki aşkı tarif et deseler hiç şüphesiz sen gelirsin aklıma.

-Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Aşkım iyi ki varsın. Sevgililer günün kutlu olsun.

-Sevgilim, karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni çok seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.

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-Güller anlatsın sana olan aşkımı, güller anlatsın yalnızlığımı, çaresizliğimi. Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana!

-Eskiler der ki; Her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim sende bitti. En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana “sevgilim!” diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

- Her şeyim! Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

- Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2020?

Sevgililer Günü, her yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 14 Şubat tarihinde kutlanıyor. 14 Şubat tarihi 2020 yılında Cuma gününe denk geliyor.

Sevgililer Günü mesajları 2020 | En duygusal, en güzel Sevgililer Günü mesajları

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sanılanın aksine 14 Şubat’ın Aziz Valentin’in doğum ya da ölüm tarihiyle bir ilişkisi yok.

14. yüzyılda yaşamış İngiliz şair Chaucer, 14 Şubat tarihiyle romantizm / aşk arasında ilişki kuran ilk isim olarak dikkat çekiyor. Chaucer’e göre kuşların eşlerini seçtikleri tarihin 14 Şubat olduğuna inanılır.

18. yüzyıl İngiliz geleneklerine baktığımızda 14 Şubat ile ilgili ikinci bir tarihi referans karşımıza çıkıyor: İngilizlerin bu tarihte eski bir Roma festivali olan ve Tanrıça Juno Februata’nın onurlandırılması için düzenlenen etkiniklere benzer kutlamalar tertip ettikleri görülüyor.

İmparatorun yasağına rağmen Hristiyan çiftlerin evlendirilmesine yardımcı olduğuna dair hakkında efsaneler anlatılan Aziz Valentin’in anısı, geleneksel olarak romantizmle en çok örtüşen 14 Şubat’ta hayat bulur ve daha çok İngiliz geleneklerinde Aziz Valentin Günü olarak ortaya çıkar.

Elbette bu aziz ve tarih arasındaki ilişkiyi tam olarak tespit etmek mümkün değil. Yani bir “Hristiyan geleneği” diye eleştirilen Sevgililer Günü’nün aslında Hristiyan kökleri de son derece şüpheli.

Ancak Sevgililer Günü’nün modern çağdaki izlerini takip ettiğimizde karşımıza tarihi ve dini referanslardan çok ekonomik veriler çıkıyor. ilk kez 19. yüzyılda İngiltere’de ticari bir hüviyete bürünmeye başlayan Aziz Valentin Günü, toplu iletişim araçlarının gelişim hızıyla paralel bir şekilde “global kültür” arasındaki yerini aldı.

Günümüzde pazarlama ve tüketim enstrümanlarının tümünü bünyesinde barındıran 14 Şubat, popüler kültür araçlarıyla kamuoyuna sunulduğu için tarihi arka planı da önemini yitirdi zamanla.

Resmi verilere göre ABD’li tüketiciler Sevgililer Günü’nde hediye ve kutlama yemeği gibi etkinlikler için kişi başı 147 Dolar harcıyor.

14 Şubat’ın ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında bu tarihle ilgili “ihtiyaç dışı tüketimi teşvik eden Kapitalizmin oyunu” eleştirisi, Hristiyanlıkla ilgili olandan daha gerçekçi duruyor.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE NASIL FARKLI BİR SÜRPRİZ YAPILABİLİR?

Klasikleşmiş şeyleri yapmayın. Daha önce duyulmuş ve yapılmış şeyler sevgilinizi çok fazla etkilemez. Hatta bu yapılacak şey büyük bir şey de olsa daha önce yapılmışsa çok etkileyici değildir. Eğer klasik bir şey yapacaksanız da içerisinde kendinizden ve ilişkinizle ilgili bir şeyler katmanız gerekir. Burası size kalmış. Mesela ilişkinizin başladığı tarihle ilgili bir şey olabilir veya aranızdaki akılda kalıcı ve özel bir konuşma olabilir. Bunları farklı şekillerde sevgilinize sunabilirsiniz. Unutmayın yapacağınız sürpriz ile imaj yaratırsınız ve farklı sürprizler (küçük de olsa) kadınlar için her zaman daha çekicidir.

Son olarak eklemek gerek. Belki de sevgiliniz ve siz Sevgililer Günü'nü kutlamayı sevmeyen çiftlerdensiniz. Bu durumda kendi özel gününüz olmalı. Bu bir yıl dönümü olabilir veya aranızdaki önemli bir anın yıl dönümü olabilir. Ayrıca unutmayın ki, küçük sürprizler her zaman hayatınızda olmalı. Sadece özel günlerde hediye almayın. Diğer günlerde de küçük sürprizler ve hediyelerin varlığı, ilişkiyi canlı tutmanın ve sevgiyi körüklemenin, sevgiyi göstermenin iyi bir yoludur.

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