Koceila Timerichte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koceila Timerichte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koceila Timerichte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koceila Timerichte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koceila Timerichte 24 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koceila Timerichte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Koceila Timerichte'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Koceila Timerichte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koceila Timerichte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koceila Timerichte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koceila Timerichte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında MO Béjaïa

26 Eylül 2020 yılında NA Hussein Dey

17 Ağustos 2022 yılında ES Sétif

Koceila Timerichte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koceila Timerichte şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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