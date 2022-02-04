Köçeklik ne demek, TDK'ya göre Köçeklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Köçeklik ne demek? Köçeklik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi köçeklik kelimesi. Peki köçeklik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre köçeklik nedir, köçeklik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÖÇEKLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Köçeklik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre köçeklik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Köçek olma durumu

