Koch Basili ne demek, TDK'ya göre Koch Basili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Koch basili ne demek? Koch basili TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Koch basili kelimesi. Peki Koch basili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Koch basili nedir, Koch basili kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Koch basili kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Koch basili kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KOCH BASİLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Koch basili kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Koch basili kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alman hekimi R. Koch'un bulduğu verem hastalığına yol açan bir basil

