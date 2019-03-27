KoçSistem ve Samsung’tan bölgesel stratejik iş ortaklığı

Dijitalleşme çözümleri alanında hizmet veren KoçSistem ve Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung Electronics akıllı telefon, tablet ve giyilebilir diğer mobil cihaz dahil olmak üzere Samsung'un Türkiye'de ve yakın coğrafyada çözüm ve cihaz yönetimini bir arada sunan stratejik iş ortaklığı imzaladı.

İmzalanan anlaşma kapsamında KoçSistem, Samsung mobil cihazların tedarikinin yanı sıra, kurumlara donanımdan yazılım entegrasyonuna, cihaz yönetiminden veri merkezi kullanımına kadar tüm süreçlerde hizmet verecek. Stratejik iş ortaklığı kapsamında mobil cihazlar iş çözümleri ile donatılırken, KoçSistem'in kendi veri merkezlerinde kurulan güvenlik hizmeti ve cihaz yönetimi ile müşterilerin ihtiyaçları uçtan uca çözülecek.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen imza törenine, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve KoçSistem Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci ile Samsung Electronics Dünya Başkan Yardımcısı GilJae Park, Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim, Samsung Electronics B2B Ürün Grup Global Başkanı Jongshin Kim, ile Samsung Electronics Mobil B2B MEA Başkanı Byoung Gil Choi katıldı.

Samsung mobil teknolojilerini, kurumların dijital dönüşüm yolculuklarında ihtiyaç duydukları özel çözümlerle sunacaklarını belirten Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve KoçSistem Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün, sadece ülkemiz için değil, uluslararası teknoloji ekosistemine ilham vermiş; bilgi işlem teknolojileri ihracında önde gelen ülkelerden biri olan Güney Kore'de böylesi anlamlı bir anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyorum. Bu stratejik iş ortaklığının bir yansıması olarak, KoçSistem'in hizmet verdiği tüm şirketler bir yandan KoçSistem'den yazılım ve güvenlik hizmeti alabilecek, diğer yandan kendi yazılımlarını dünyanın son teknolojilerini sunan Samsung mobil cihazları ile de entegre edebilecek.

"Bu anlaşma Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi için de önemli bir fırsat olacak. KoçSistem desteğinde nesnelerin interneti, ileri analitik, güvenlik gibi alanlarda çözümler geliştiren girişimcilik platformumuz Techsquare ve Samsung'un start-up ekosistemindeki girişimcilerin geliştirdikleri yenilikçi mobil çözümleri de öncelikli olarak müşterilerimizle buluşturacağız. Böylece, yerli akıl ve global ağdan beslenen güçlü bir ekosistemde ülkemizin ve kurumlarımızın dijitalleşme hızına hız katacağız."

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim de imza töreninde yaptığı açıklamada, "Samsung olarak "Dünyaya ilham ver, geleceği şekillendir" vizyonu çerçevesinde en gelişmiş teknolojileri tüketicilere sunuyoruz. KoçSistem ile gerçekleştirilen stratejik ortaklık sayesinde, sektöründe öncü konumda olan değer odaklı çözümlerimizi kurumsal müşterilere sunuyor olacağız. Samsung Electronics olarak uzun yıllardır Türkiye'nin dijitalleşme ajandasına olumlu katkıda bulunuyoruz. KoçSistem ile gerçekleştirdiğimiz stratejik ortaklığın bu katkıyı bir üst seviyeye çıkartacak olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi. (Fotoğraflı)

DHA