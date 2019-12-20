Koçtaş Genel Müdürlüğü’nde bayrak devri

İSTANBUL(AA) - Koçtaş’ın genel müdürlüğünü 12 yıldır yürüten Alp Önder Özpamukçu, yeni dönemde bayrağı Ticari Gruptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Devrim Kılıçoğlu’na devredecek.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Devrim Kılıçoğlu, 1 Ocak 2020 itibarıyla Koçtaş Genel Müdürlüğü’nü üstlenirken, Alp Önder Özpamukçu, köklü deneyimiyle Koçtaş Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, Alp Önder Özpamukçu’nun Koçtaş’ın kuruluşundan bu yana hemen her kademesinde görev aldığını belirterek, "“25 senedir Topluluğumuza önemli hizmetlerde bulunan Alp Önder Özpamukçu, önümüzdeki dönemde gerek Koçtaş Yönetim Kurulu Üyesi olarak gerekse de Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı olarak tecrübelerini bizlerle paylaşmayı sürdürecek. Kendisine bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar için teşekkür ederim” dedi. Koçtaş’ın yeni dönemine liderlik edecek olan Devrim Kılıçoğlu’na da başarılar dileyen Haşimoğlu, “Devrim Kılıçoğlu’nun şirketimizin hedeflerini büyüterek başarılarına yenilerini ekleyeceğine inancım tam." ifadelerini kullandı.









Kaynak: AA