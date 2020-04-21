Koçtaş'tan evden çalışmayı kolaylaştıracak ipuçları

İSTANBUL(AA) - Koçtaş, ofis ortamındaki verimli çalışma düzenini evlerinde kurmak isteyenler için ilham veren birçok güzel fikir önerisinin yanı sıra her tarza ve ihtiyaca uygun yüzlerce ürün seçeneği sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, kendisi veya ailesi için evde düzenli ve zevkine göre bir çalışma ortamı oluşturmak isteyenler, bunu yaparken sağlığına da önem verenler, aradıkları en uygun çalışma sandalyesi, çalışma masası, aydınlatma, saklama kutusu ile kahve molaları için küçük ev aletlerine en uygun fiyatlarla Koçtaş'tan ulaşabiliyor.

Evlerde verimli bir çalışma alanı oluşturmak için dizüstü bilgisayar ve diğer malzemeler için yeterli genişlikte ve kullanışlı bir çalışma masası ile boyu ayarlanabilir, ergonomik bir çalışma sandalyesi seçimi büyük önem taşıyor.

İdeal ölçü açısından sandalyenin; oturulan çalışma masasının, göğüs kafesi ile bel arasında kalması gerekiyor. Bu nedenle Koçtaş uzmanları, çalışma sandalyesi tercihi yaparken boyu ayarlanabilir ürünlerin seçilmesini özellikle tavsiye ediyor.

Çalışma ortamının; ekran ışığına maruz kalmaktan dolayı yaşanabilecek göz yorgunluğu gibi şikayetlerin oluşmasına engel olacak masa lambaları, lambader, abajur gibi aydınlatma seçenekleri ile tamamlanması öneriliyor.

Düzenli bir çalışma ortamı, odaklanmayı artırarak çalışma motivasyonunu yükseltiyor. Kitaplıkların yanı sıra doküman düzenleyiciler ve saklama kutuları ile çalışma alanında düzen sağlanabiliyor.





- "Çalışma masaları, çalışma sandalyeleri, masa lambaları, kitaplıklara ilgi arttı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Ticari Grup’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Kesimer, son dönemde evden çalışma sistemine geçilmesi nedeniyle evlerde verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışma masaları, çalışma sandalyeleri, masa lambaları, kitaplıklar gibi ürün gruplarının yoğun ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ürün gruplarındaki satışlar, karantina dönemi öncesine göre yüzde 120 arttı. Ayrıca, evlerde geçirilen vaktin artmaya başlaması ile birlikte çay ve kahve gibi küçük ev aletleri, mini fırın ve mikrodalga satışlarında da artış gözlemliyoruz. Hava nemlendirici ve klima gibi kapalı ortamlarda hava sirkülasyonunu sağlayan ürünler de oldukça rağbet görüyor. Salgın süreci öncesindeki gibi yoğun olarak İstanbul, Ankara, İzmir'den sipariş alıyoruz. Ancak mağazalarımızın geçici bir süre kapanmasıyla birlikte özellikle Adana, Konya, Gaziantep gibi illerimizde online satış büyüme yüzdesi, ilk 3 büyükşehre oranla daha fazla arttı."

Kesimer, evden çalışmayı kolaylaştıracak verimli bir çalışma ortamı oluşturmak isteyenlere, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret etmelerini önerdiklerini aktardı.

Bu dönemde müşterilerinin ihtiyacı olabilecek binlerce ürünü hijyen kurallarına uygun olarak 7/24 kendilerine ulaştırmayı sürdüreceklerini bildiren Kesimer, "Ayıca, danışmak istenen bir ürün veya konu olursa Koçtaş'ın uzman çalışanları, 0 850 209 50 50 Koçtaş Çözüm Merkezi aracılığıyla müşterilerimize alışverişlerinde ya da küçük tamirat işlerinde yardımcı olmaya hazır." ifadesini kullandı.





Kaynak: AA