Koçun saldırısına uğrayan kadın yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kandıra ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatırken koçun saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu.Alınan bilgiye göre, Çalköy Kışla Mahallesinde Müzeyyen Eşsiz (48), küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada koçun saldırısına uğradı.Komşularının yardımıyla...
KOCAELİ (AA) - Kandıra ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatırken koçun saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu.
Alınan bilgiye göre, Çalköy Kışla Mahallesinde Müzeyyen Eşsiz (48), küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada koçun saldırısına uğradı.
Komşularının yardımıyla koçun boynuz darbelerinden kurtulan Eşsiz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Eşsiz, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA
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