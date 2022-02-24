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Kodein ne demek, TDK'ya göre Kodein kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kodein kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kodein ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kodein nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kodein kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kodein ne demek, TDK'ya göre Kodein kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kodein ne demek? Kodein TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kodein kelimesi. Peki kodein ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kodein nedir, kodein kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KODEİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kodein kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kodein kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kodein kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Afyondan elde edilen, öksürük ve ağrı kesmeye yarayan bir alkaloit

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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