Kodlama dünyasına ilk adımlarını attılar! Çocuklar anneleriyle robotik kodlama öğrendİ

Pendik Belediyesi yarıyıl tatilinin başlamasıyla öğrencilerin gelişimi için birçok etkinlik düzenledi.

KODLAMA DÜNYASINA İLK ADIMLARINI ATTILAR

1-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Anne-Çocuk Robotik Kodlama Atölyesi ile çocuklar anneleriyle kodlama dünyasına ilk adımlarını attı. Bilim merkezlerinde düzenlenen atölyelerde anne ve çocuklar robotik kodlamayı öğrendi. İlk etapta öğretmenler yardımıyla robotlarını inşa eden anne ve çocuklar, bilgilendirici içerikleri de izleyerek robotik kodlamanın gelişimini öğrendiler. Daha sonra yaptıkları robotları tabletler aracılığıyla komut girerek kodladılar. Etkinlik kapsamında 80 çocuk, anneleriyle birlikte hem eğlenceli hem de bilgilendirici vakit geçirerek robotlarını tasarladı.