Kodlama Memuru-Bilgisayar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kodlama Memuru-Bilgisayar görev tanımı nedir, Kodlama Memuru-Bilgisayar ne iş yapar, Kodlama Memuru-Bilgisayar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kodlama Memuru-Bilgisayar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kodlama Memuru-Bilgisayar Tanımı;

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Kodlama Memuru-Bilgisayar Maaşı Ne Kadar? 2022 Kodlama Memuru-Bilgisayar Maaşları

Kodlama Memuru-Bilgisayar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kodlama Memuru-Bilgisayar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kodlama Memuru-Bilgisayar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4413.01

Meslek Adı :

Kodlama Memuru-Bilgisayar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Kodlama, Redaksiyon Ve Benzeri İşler Yapan Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bilgi başlıklarının uygun şekilde sınıflandırılmasını tespit eden ve veri geliştirme işlemleri için kod formuna verileri yerleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kodlama Memuru (Bilgisayar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tamamlanmış anketler, formlar, kayıtlar veya diğer dokümanları ilgili bilgi başlıklarının her birinin karşısına kodlama sistem ve talimatına göre ilgili kod numaraları vermek,

b) Olağanüstü konularda amire veya görevli diğer kişiye bilgi aktarmak,

c) Bitmiş işi elle çalışan presörlere veya kart ve şerit delme makinesi operatörüne devretmek,

d) Tamamlanan kodlamayı ayırabilir,

e) Kodlama işlemi ile ilgili diğer büro işlerini yapabilir,

f) İşlemin ikinci safhasında kullanılmak üzere kodlanan bilgiyi çalışma kağıtlarına aktarabilir,

g) Komputür sisteminin ticari ismine göre görev yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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