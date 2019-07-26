KODOSK'tan 17. su sporları kampı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Doğa Sporları Kulübü (KODOSK), 17. su sporları kampını Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirdi.

Kulüp başkanı Selvi Çınar ve yönetim kurulu üyeleriyle kampa katılan 160 kişi, rüzgar sörfü, katamaran, kano ve kürek sörfü diye bilinen Stand Up Paddle (SUP) aktivitelerinin eğitimini aldı.

Doğa yürüyüşü ve bisiklet aktiviteleriyle Datça yarımadasının Ege ve Akdeniz'e bakan koylarını gezme fırsatı bulan kulüp üyeleri, gerçekleştirdikleri tekne turuyla bakirliğini koruyan bazı koyları görme fırsatı buldu.

Kulüp üyeleri, yarımadanın en uç noktasında, Akdeniz ve Ege'nin birleştiği Tekir Burnu'nda konumlanan Knidos antik kentini de ziyaret ederek, Yuvarlak Tapınak, Dionysos Stoası ve Tapınağı, Apollon tapınağı, Bolukrates Çeşmesi ile yaklaşık beş bin kişi kapasiteli amfitiyatro kalıntıları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA