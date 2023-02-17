Koen Van Den Broek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koen Van Den Broek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koen Van Den Broek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koen Van Den Broek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koen Van Den Broek 26 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koen Van Den Broek Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Koen Van Den Broek, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Koen Van Den Broek'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Koen Van Den Broek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koen Van Den Broek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Koen Van Den Broek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koen Van Den Broek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Rupel Boom

Koen Van Den Broek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koen Van Den Broek şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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