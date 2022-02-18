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Kofana ne demek, TDK'ya göre Kofana kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kofana kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kofana ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kofana nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kofana kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kofana ne demek, TDK'ya göre Kofana kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kofana ne demek? Kofana TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kofana kelimesi. Peki kofana ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kofana nedir, kofana kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KOFANA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kofana kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kofana kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre kofana kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lüfer balığının irisi

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