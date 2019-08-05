KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kofçaz Göleti ve Sulama Projesi'nin yüzde 95'inin tamamlandığını bildirdi.

Minsolmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli Müdürlüğünce yürütülen Kofçaz Göleti ve Sulama Projesi'nde sona yaklaşıldığını söyledi.

Proje ile 2 bin 40 dekar tarım arazinin sulanabileceğini ifade eden Minsolmaz, sistemin çeşitli testlerin ardından çiftçiye hizmet verebilecek hale geleceğini belirtti.

Projenin ilçeye ve çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunan Minsolmaz, "Kırklareli Kofçaz Göleti ve Sulama Projesi'nde sona gelindi. Proje kapsamında imalatın yüzde 95'i tamamlandı. Sistem testlerden sonra sulamaya hazır hale getirilecektir. Kentimizde DSİ ile son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışı sağlamaktadır. Bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Projemiz Kofçaz ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA