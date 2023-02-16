Koffi Djidji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koffi Djidji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koffi Djidji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koffi Djidji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koffi Djidji 30 Kasım 1992 tarihinde Bagnolet şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Lévy Koffi Djidji şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koffi Djidji Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Koffi Djidji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torino futbol takımında oynamaktadır. Torino takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Koffi Djidji'nin Torino ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Koffi Djidji Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Kofkofff

http://www.instagram.com/koffidjidji/

Koffi Djidji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koffi Djidji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Koffi Djidji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koffi Djidji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Nantes

17 Ağu 2018 yılında Torino

30 Haziran 2019 yılında FC Nantes

1 Temmuz 2019 yılında Torino

5 Ekim 2020 yılında Crotone

30 Haziran 2021 yılında Torino

Koffi Djidji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koffi Djidji şuan Torino takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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