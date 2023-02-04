Koffi Kouao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koffi Kouao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Koffi Kouao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Koffi Kouao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Koffi Kouao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koffi Kouao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Koffi Kouao

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koffi Kouao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koffi Kouao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koffi Kouao 20 Mayıs 1998 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili,Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Koffi Frank Kouao şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koffi Kouao Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Koffi Kouao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Koffi Kouao'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Koffi Kouao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/koffi_kouao2/

Koffi Kouaoboyu ve yaşı kaç

Koffi Kouao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Koffi Kouao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Koffi Kouao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koffi Kouao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vizela U19

1 Ocak 2017 yılında Vizela

1 Temmuz 2017 yılında Moreirense

30 Haziran 2018 yılında Vizela

9 Temmuz 2018 yılında Famalicão

1 Mart 2019 yılında Vizela

12 Ağu 2022 yılında FC Metz

Koffi Kouao kimdir

Koffi Kouao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koffi Kouao şuan FC Metz takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Koffi Kouao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fildişi Sahili Olimpiyat takımında 19 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Koffi Kouao nereli

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