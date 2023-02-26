Kofi Agbesimah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kofi Agbesimah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kofi Agbesimah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kofi Agbesimah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kofi Agbesimah 18 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kofi Agbesimah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Kofi Agbesimah'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kofi Agbesimah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/agbesimah

http://www.instagram.com/kofiagbesimsh/

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http://www.facebook.com/kofi.agbesimah

Kofi Agbesimah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kofi Agbesimah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Kofi Agbesimah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kofi Agbesimah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Bechem United

Kofi Agbesimah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kofi Agbesimah şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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