Kofi Baah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kofi Baah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kofi Baah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kofi Baah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kofi Baah 23 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kofi Baah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kofi Baah'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kofi Baah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kofi Baah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kofi Baah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kofi Baah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2021 yılında King Faisal

10 Ağustos 2022 yılında FC Samartex

Kofi Baah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kofi Baah şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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