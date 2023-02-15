Kofi Fosuhene Asare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kofi Fosuhene Asare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kofi Fosuhene Asare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kofi Fosuhene Asare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kofi Fosuhene Asare 31 Mayıs 2002 tarihinde Tumba şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İsveç,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kofi Fosuhene Asare Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS yapmaktadır. Kofi Fosuhene Asare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kofi Fosuhene Asare'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kofi Fosuhene Asare Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kofi Fosuhene Asare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kofi Fosuhene Asare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kofi Fosuhene Asare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Hammarby IF U17

1 Ocak 2019 yılında Djurgården U17

8 Ocak 2020 yılında Djurgården U19

29 Ekim 2021 yılında IFK Haninge

30 Kasım 2021 yılında Djurgården U19

10 Şubat 2022 yılında Sandvikens IF

8 Ocak 2023 yılında Landskrona

Kofi Fosuhene Asare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kofi Fosuhene Asare şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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