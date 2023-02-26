Kofi Kordzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kofi Kordzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kofi Kordzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kofi Kordzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kofi Kordzi 2 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kofi Kordzi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kleversports yapmaktadır. Kofi Kordzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kofi Kordzi'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kofi Kordzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kofi Kordzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kofi Kordzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kofi Kordzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ekim 2020 yılında Muaither SC

12 Ağustos 2021 yılında Hearts of Oak

26 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

22 Ağustos 2022 yılında Legon Cities FC

Kofi Kordzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kofi Kordzi şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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