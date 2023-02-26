Kofi Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kofi Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kofi Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kofi Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kofi Mensah 26 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kofi Mensah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 14 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kofi Mensah'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kofi Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kofi Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kofi Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kofi Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ebusua Dwarfs

1 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor

1 Mart 2021 yılında Ashanti Gold

14 Ağustos 2022 yılında Medeama

Kofi Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kofi Mensah şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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