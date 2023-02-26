Kofi Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kofi Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kofi Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kofi Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kofi Owusu 5 Nisan 1991 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kofi Owusu Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına 23 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Kofi Owusu'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kofi Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kofi Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kofi Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kofi Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Aduana Stars

1 Ağustos 2014 yılında Berekum Chelsea

31 Ocak 2016 yılında Aswan SC

25 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2017 yılında Ashanti Gold

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

23 Aralık 2019 yılında Berekum Chelsea

Kofi Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kofi Owusu şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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