Kofi Patric Ansu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kofi Patric Ansu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kofi Patric Ansu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kofi Patric Ansu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kofi Patric Ansu 7 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kofi Patric Ansu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 13 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Kofi Patric Ansu'nin Medeama SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kofi Patric Ansu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kofi Patric Ansu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kofi Patric Ansu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kofi Patric Ansu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2021 yılında Medeama

Kofi Patric Ansu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kofi Patric Ansu şuan Medeama SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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