Kofi Schulz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kofi Schulz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kofi Schulz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kofi Schulz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kofi Schulz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kofi Schulz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kofi Schulz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kofi Schulz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kofi Schulz 21 Temmuz 1989 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Kofi Yeboah Schulz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kofi Schulz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Kofi Schulz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kofi Schulz'nin WSG Tirol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kofi Schulzboyu ve yaşı kaç

Kofi Schulz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kofi Schulz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Kofi Schulz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kofi Schulz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında MK Dons U18

1 Temmuz 2008 yılında Kempston Rovers

1 Temmuz 2011 yılında Babelsberg 03

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2014 yılında KFC Uerdingen

1 Temmuz 2015 yılında FC Biel-Bienne

23 Ocak 2016 yılında FC St. Gallen

24 Ocak 2016 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2016 yılında FC St. Gallen

2 Ekim 2017 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2018 yılında Apollon Smyrnis

27 Ağu 2019 yılında SKU Amstetten

6 Şubat 2020 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında WSG Tirol

Kofi Schulz kimdir

Kofi Schulz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kofi Schulz şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rapide Wedding (-1999), Hertha BSC (1999-2004), Milton Keynes Dons (2004-2008)

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Kofi Schulz nereli

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