Kofi Twumasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kofi Twumasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kofi Twumasi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kofi Twumasi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kofi Twumasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kofi Twumasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kofi Twumasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kofi Twumasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kofi Twumasi 30 Ağustos 1996 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kofi Twumasi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United 2 futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United 2 takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kofi Twumasi'nin Atlanta United 2 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kofi Twumasiboyu ve yaşı kaç

Kofi Twumasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kofi Twumasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Kofi Twumasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kofi Twumasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında FC Viitorul U19

18 Ekim 2017 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2018 yılında U Cluj

30 Haziran 2019 yılında FC Viitorul

31 Temmuz 2019 yılında RW Oberhausen

24 Ağustos 2021 yılında VfB Homberg

1 Ocak 2022 yılında Kalonji SA

13 Ocak 2023 yılında ATL UTD 2

Kofi Twumasi kimdir

Kofi Twumasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kofi Twumasi şuan Atlanta United 2 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Kofi Twumasi nereli

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