Köfteci Yusuf neden gündem oldu? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Köfteci Yusuf açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınında dün açıklamalarda bulundu. TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun Orhan ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak merak edilen konularda açıklama yaptı. Bakan Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Bakan Soylu'nun Köfteci Yusuf hakkında yaptığı açıklamaların ardından Twitter'da Köfteci Yusuf gündem oldu. Bu kapsamda Köfteci Yusuf neden gündem oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çok konuşulan Köfteci Yusuf açıklaması...

KÖFTECİ YUSUF NEDEN GÜNDEM OLDU?

Köfteci Yusuf, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e yönelik yapılan operasyona ilişkin konuşmasıyla gündem oldu. Bakan Soylu," Orada köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar, video kayıtları var." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, KÖFTECİ YUSUF AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'e yönelik operasyon hakkında bilgi verdi. Duran operasyonu harekete geçiren kendisinin olduğunu dile getiren Bakan Soylu," Bursa'daki operasyonun bizatihi yöneticisi benim. Orada köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar, video kayıtları var. Bana, milletvekillerimize geliyorlar, ben de operasyonu başlatıyorum. 2-3 ay teknik dinlemeye alınıyor, sonra savcılık operasyonuna dönüyor, sonra operasyona dönüyor. Her şey var, videolar ve tehditler hepsi var. Şimdi bütün bunların içerisinde İzmir'de de var, İstanbul'da da var. İstanbul'un başlangıcını bilmiyorum ama bir şey söyleyeyim, İstanbul'u da aylar sonra operasyona döndüren benim." ifadelerini kullandı