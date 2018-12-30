Köfteci Zeynel Organ hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 58 yıldır faaliyet gösteren Zeynel İnegöl Köftecisi'nin sahibi Zeynel Organ (80), bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Zeynel İnegöl Köftecisi ile İnegöl köftesini dünyaya tanıtan, siyasiler, bürokratlar ile sanatçıların seyahatleri sırasında uğrayıp köfte yedikleri köftecinin sahibi Zeynel Organ tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Organ'ın cenazesi 30 Aralık Pazar günü Süleymaniye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kavaklar Altı Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: İHA