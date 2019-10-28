Koğuşta 'eziyet ve cinsel istismar' iddiasına beraat, yaralamaya ceza

KAYSERİ'de, mahkumlar Murat Ç. (32) ve Hasan H.'nin (40) koğuş arkadaşları olan, 1'i Suriye uyruklu 3 kişiye eziyet ettikleri ve Suriyeliye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklu yargılandıkları davada "eziyet ve cinsel istismar" suçlamasına beraat kararı verilirken, sanıklar yaralama suçundan 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 5 Aralık 2018'de, Kayseri 2 No'lu Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Hasan H. ve Murat Ç.'nin, aynı koğuşta kaldıkları Ö.C., E.B. ve Suriye uyruklu Ahmed El H.'ye eziyet ettikleri, kantin alışverişi ödettikleri ve Ahmed El H.'ye cinsel istismarda bulundukları iddia edildi. Koğuştaki diğer mahkumların ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonunda, 2 kişi hakkında "nitelikli cinsel istismar', "tehdit', "yaralama" ve "eziyet çektirme" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Hasan H. ile Murat Ç. ve mağdurlar Ö.C., E.B. ve Ahmed El H. hazır bulundu. 7 aylık hamile eşi Fatma El M.'yi boğarak, öldüren ve 2017'de ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Suriyeli Ahmed El H., davanın ilk duruşmasında tercüman eşliğinde verdiği "Murat ve Hasan sürekli bana gelen paramı alıyorlar, el koyuyorlar. Bana işkencede bulunarak, tecavüz ettiler. Kıyafetlerimi çıkarıp, üzerime soğuk su döktüler. Şikayetçiyim" ifadesini tekrarladı. Tutuklu sanık Hasan H. ise "Suçlamaların hepsi iftira. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum, suçsuzum" dedi. Diğer sanık Murat Ç. de suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hasan H. ve Murat Ç.'ye mağdurlara yönelik "eziyet çektirme" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi. Heyet, sanıklara mağdur E.B.'ye yönelik "yaralama" suçundan 2'şer yıl 6'şar ay, mağdur Ö.C.'ye yönelik de aynı suçtan 6'şar ay olmak üzere, iki sanığa toplam 3'er yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA