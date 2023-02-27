Kohei Maki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kohei Maki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kohei Maki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kohei Maki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kohei Maki 31 Temmuz 1998 tarihinde Soja, Okayama şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 真木 晃平 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kohei Maki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kohei Maki'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kohei Maki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kohei Maki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kohei Maki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kohei Maki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Fukuoka Univ.

9 Şubat 2021 yılında SC Sagamihara

12 Ocak 2022 yılında Cerezo Osaka

Kohei Maki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kohei Maki şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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