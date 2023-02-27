Kohei Okuno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kohei Okuno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kohei Okuno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kohei Okuno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kohei Okuno 3 Nisan 2000 tarihinde ---, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 奥野 耕平 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kohei Okuno Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kohei Okuno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Kohei Okuno'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kohei Okuno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kohei Okuno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kohei Okuno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kohei Okuno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Gamba Osaka

Kohei Okuno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kohei Okuno şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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