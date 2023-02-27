Kohei Tezuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kohei Tezuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kohei Tezuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kohei Tezuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kohei Tezuka 6 Nisan 1996 tarihinde ---, Tochigi şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 手塚 康平 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kohei Tezuka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS JAPAN yapmaktadır. Kohei Tezuka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kohei Tezuka'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kohei Tezuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kohei Tezuka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kohei Tezuka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kohei Tezuka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mart 2015 yılında Onehunga Sports

8 Ocak 2016 yılında Kashiwa Reysol

1 Şubat 2020 yılında Yokohama FC

31 Ocak 2021 yılında Kashiwa Reysol

1 Şubat 2021 yılında Yokohama FC

25 Temmuz 2022 yılında Sagan Tosu

Kohei Tezuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kohei Tezuka şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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