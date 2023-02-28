Koichi Aparicio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koichi Aparicio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koichi Aparicio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koichi Aparicio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koichi Aparicio 29 Mayıs 1993 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Efraín Koichi Aparicio Mori şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koichi Aparicio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Koichi Aparicio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Koichi Aparicio'nin Club Cienciano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Koichi Aparicio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KoichiAm

http://www.instagram.com/koichiam4/

Haberin Devamı

Koichi Aparicio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koichi Aparicio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Koichi Aparicio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koichi Aparicio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2017 yılında U. San Martín

1 Ocak 2018 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2019 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2020 yılında UTC

1 Ocak 2021 yılında Cienciano

Koichi Aparicio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koichi Aparicio şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Koichi Aparicio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.