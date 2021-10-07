Ünlü Japon besteci Koichi Sugiyama hakkında çıkan ölüm haberlerinin ardından flaş bir açıklama yapıldı. Basına da yansıyan haberler sonrası Koichi Sugiyama merak konusu oldu. Peki Koichi Sugiyama kimdir? Nereli? | Kaç yaşındaydı? | Koichi Sugiyama neden öldü? İşte ayrıntılar...

KOİCHİ SUGİYAMA KİMDİR? NERELİ?

Koichi Sugiyama, 1 Nisan 1931 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya geldi. Besteci, müzisyen ve orkestra şefi olan Sugiyama, Dragon Quest video oyunu serisi için bestelediği müziklerin yanı sıra çok sayıda video oyunu, anime, film ve televizyon şovu için yaptığı müziklerle de tanınır. Klasik müzik eğitimi alan Sugiyama, diğer Japon oyun müziği bestecileri için büyük bir ilham kaynağı olarak kabul edilmiştir.

Square Enix, Dragon Quest gibi çok sayıda eserin bestesini yapan Sugiyama, özellikle video oyunlarına yaptığı müziklerle tanınıyordu. Ve bu konuda adından söz ettirmişti.

Öte yandan televizyon programları ve filmler için de müzikler besteleyen ünlü müzisyen Koichi Sugiyama, geçen sene Japon hükümeti tarafından Kültürel Liyakat ödülü almıştı.

Siyasi aktvizmi sebebiyle son yıllarda tartışmalı bir karakter haline gelen Sugiyama, 2. Dünya Savaşı'ndaki Japon savaş suçlarıyla ilgili raporların geçerliliğini tartışmaya açmış, Japon milliyetçiliğini savunmuştu.

Sugiyama'nın cenazesine sadece akrabaları katıldı.

KOİCHİ SUGİYAMA KAÇ YAŞINDAYDI?

Ünlü Japon besteci Koichi Sugiyama 90 yaşındaydı. Müzisyenin ölümü ülkesi Japonya'da üzüntüyle karşılandı.

KOİCHİ SUGİYAMA NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü Japon besteci Koichi Sugiyama'ya ilişkin yapılan açıklamada, sevilen müzisyenin septik şok nedeniyle 30 Eylül Perşembe günü yaşamını yitirdiği duyuruldu.