Koıronavirüs aşısına ilişkin flaş açıklama: Doğal bağışıklıktan daha etkili görünüyor

Amerika Birleşik Devletleri Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci bir televizyon kanalına özel açıklamada bulundu.

Mutasyona uğrayan Koronavirüsün Güney Afrika'daki varyantı hakkında henüz çok fazla bilgi olmadığını belirten Amerika Birleşik Devletleri Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, bu türün koronavirüsün İngiltere'deki mutasyonundan daha "sorunlu" olduğunu ifade etti.

"KORONAVİRÜSE YAKALANANLAR İYİLEŞTİKTEN SONRA VİRÜSÜN MUTASYON GEÇİREN VARYANTINA YAKALANDI"

Amerika Birleşik Devletleri Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci; Güney Afrika'da koronavirüse yakalananların iyileştikten sonra virüsün mutasyon geçiren varyantına yakalandığını söyledi.

Fauci, konuya ilişkin olarak "Bu da bize, önceki bağışıklığın sizi yeni virüse karşı en azından bu yeni varyanta karşı korumadığını gösteriyor ancak iyi haber şu ki aşı, Güney Afrika mutasyonuna yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili görünüyor." ifadelerini kullandı.