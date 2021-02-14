Koıronavirüs aşısına ilişkin flaş açıklama: Doğal bağışıklıktan daha etkili görünüyorCandaş Tolga Işık Kontra programında neden yok?İzmit'te 1 haftada 6 intihar vakası! Bir genç daha kendini iple asarak yaşamını sonlandırdıDepreme banyoda yakalandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdıSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 14 Şubat 2021 PazarŞans Topu çekiliş sonuçları 14 Şubat 2021 | Milli Piyango İdaresiSon dakika: Trabzonspor'da koronavirüs şoku! 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıktıYusuf Buğdaycı kimdir? | Yusuf Buğdaycı Tutuklansın paylaşımlarının nedeni nedir?14 Şubat Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Hangi illerde okullar tatil oldu? | Kar yüzünden tatil olan iller hangileri? 15 Şubat Pazartesi
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Koıronavirüs aşısına ilişkin flaş açıklama: Doğal bağışıklıktan daha etkili görünüyor

Koıronavirüs aşısına ilişkin flaş açıklama: Doğal bağışıklıktan daha etkili görünüyor

Amerika Birleşik Devletleri Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, yaptığı açıklamada koronavirüs aşısının, tekrar virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklık geliştirmekten daha etkili olduğunu ifade etti.

Koıronavirüs aşısına ilişkin flaş açıklama: Doğal bağışıklıktan daha etkili görünüyor

Amerika Birleşik Devletleri Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci bir televizyon kanalına özel açıklamada bulundu.

Mutasyona uğrayan Koronavirüsün Güney Afrika'daki varyantı hakkında henüz çok fazla bilgi olmadığını belirten Amerika Birleşik Devletleri Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, bu türün koronavirüsün İngiltere'deki mutasyonundan daha "sorunlu" olduğunu ifade etti.

"KORONAVİRÜSE YAKALANANLAR İYİLEŞTİKTEN SONRA VİRÜSÜN MUTASYON GEÇİREN VARYANTINA YAKALANDI"

Amerika Birleşik Devletleri Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci; Güney Afrika'da koronavirüse yakalananların iyileştikten sonra virüsün mutasyon geçiren varyantına yakalandığını söyledi.

Fauci, konuya ilişkin olarak "Bu da bize, önceki bağışıklığın sizi yeni virüse karşı en azından bu yeni varyanta karşı korumadığını gösteriyor ancak iyi haber şu ki aşı, Güney Afrika mutasyonuna yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili görünüyor." ifadelerini kullandı. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT