Koji Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koji Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Koji Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Koji Suzuki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Koji Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koji Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Koji Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koji Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koji Suzuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koji Suzuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koji Suzuki 25 Temmuz 1989 tarihinde Miura, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鈴木 孝司 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koji Suzuki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Koji Suzuki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Koji Suzuki'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Koji Suzuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koji Suzuki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Koji Suzuki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koji Suzuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında Hosei Univ.

1 Şubat 2012 yılında Machida Zelvia

4 Ocak 2019 yılında FC Ryukyu

13 Ağustos 2019 yılında Cerezo Osaka

9 Ocak 2021 yılında Albirex Niigata

Koji Suzuki kimdir

Koji Suzuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koji Suzuki şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Koji Suzuki nereli

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