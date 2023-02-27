Koji Toriumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koji Toriumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koji Toriumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koji Toriumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koji Toriumi 9 Mayıs 1995 tarihinde Kisarazu, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鳥海 晃司 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koji Toriumi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRAIN VERSE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Koji Toriumi'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Koji Toriumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koji Toriumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koji Toriumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koji Toriumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2018 yılında JEF Utd. Chiba

9 Ocak 2021 yılında Cerezo Osaka

Koji Toriumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koji Toriumi şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

2004–2007 FC Uno Kisarazu2008–2010 JEF United Chiba U-152011–2013 JEF United Chiba U-182014–2017 Meiji University

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.