Kojo Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kojo Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kojo Matic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kojo Matic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kojo Matic 7 Kasım 1995 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Kojo Matić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kojo Matic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPlayers yapmaktadır. Kojo Matic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kojo Matic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kojo Matic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/p/B53ORLcgbBV/

Kojo Matic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kojo Matic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kojo Matic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kojo Matic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Sursee

8 Ağustos 2016 yılında Po­dri­nje

1 Mart 2017 yılında Nove Zamky

31 Ocak 2018 yılında Velke Ludince

31 Ocak 2019 yılında Gabcikovo

3 Şubat 2020 yılında Pohronie

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

9 Temmuz 2021 yılında Bardejov

9 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

24 Şubat 2022 yılında Zvijezda 09

Kojo Matic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kojo Matic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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