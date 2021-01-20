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  3. Kök hücre tedavisi görüyordu: Usta gazeteci Zafer Özdemir'den acı haber! Zafer Özdemir kimdir?

Kök hücre tedavisi görüyordu: Usta gazeteci Zafer Özdemir'den acı haber! Zafer Özdemir kimdir?

Bir süredir kök hücre tedavisi gördüğü bilinen ünlü gazeteci Zafer Özdemir'in tedavi olduğu Gebze'deki John Hopkins Anadolu Hastanesi'nden acı haber geldi. Usta gazetecinin hayatını kaybettiğini meslektaşı Mevlüt Yüksel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kök hücre tedavisi görüyordu: Usta gazeteci Zafer Özdemir'den acı haber! Zafer Özdemir kimdir?

Bir süredir kök hücre tedavisi gördüğü bilinen ünlü gazeteci Zafer Özdemir yaşamını yitirdi. 

Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi'nde tedavi gören Gazeteci Özdemir'den acı haber geldi. Geçtiğimiz aylarda kök hücre tedavisi gören gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir, bağışıklık sisteminin kendisine nakledilen kök hücreleri kabul etmemesi üzerine yeniden tedavi altına alınmıştı. 

Gazeteci Mevlüt Yüksel, Özdemir'in vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yüksel, "Türk medyasının ve Beykoz Üniversitesi’nin başı sağolsun... Gazeteci ve akademisyen arkadaşımız Zafer Özdemir’in,tedavi gördüğü Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi’nde,biraz önce vefat ettiğini öğrendim. Çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Cenaze yeri ve zamanını duyuracağım" notunu düştü.

Kök hücre tedavisi görüyordu: Usta gazeteci Zafer Özdemir'den acı haber! Zafer Özdemir kimdir?

ZAFER ÖZDEMİR KİMDİR?

Mesleğe 1986 yılında Günaydın gazetesinde polis muhabiri olarak başlayan Zafer Özdemir, 34 yıllık gazetecilik yaşamı boyunca medya alanında saygı gören ve tanınan isimlerden biri oldu. O dönemde bir çok basın kuruluşunda muhabirlik ve ayazı işleri yönetimlerine kadar çeşitli görevlerde bulundu.

Son yıllarda iş dünyasına adım adan ve Beykoz Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Özdemir iletişim mesleğinin inceliklerini öğrencilerine aktardı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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