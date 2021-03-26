Ülkelerin çoğunda kokainin tıp haricinde bulundurulması, üretimi ve dağıtımı yasaktır. Kokain ilk kez Güney Amerika yerlileri tarafından açlığın etkisini atmak ve zihni faaliyeti hızlandırmak maksadıyla koka yapraklarını çiğneyerek kokain alkaloidini almalarıyla ortaya çıktı. Peki Kokain nasıl bir maddedir? Kokain zararları nelerdir?

KOKAİN NASIL BİR MADDEDİR?

Bilimsel adı benzoylemetil ekgonin olan kokain, koka bitkisinin yapraklarından elde edilen kristalize tropan bir alkaloid'dir.

Güney Amerika'da yetişen koka ağacının yapraklarında bulunan bu alkaloid vücutta bağımlılığa neden olur. Koka ağacının gerçek memleketi ise Şili, Peru ve Bolivya'dır.

1880 yılında Amerika'da bir doktor, uyuşturucu olarak tıpta kullanmaya başladıktan sonra deneme amacıyla kendisi ve asistanları da kullanması sonucu hepsi birlikte uyuşturucu alışkanlığına düştüler.

KOKAİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Bağımlılık yaptığı bir kez daha söylemek gerekmiyor herhalde. 1914'de yan etkileri ve bağımlılığa neden olması nedeniyle narkotik sınıfına sokulmuştur.

Alınan tek dozdan sonra bile psikolojik kokain bağımlılığı oluşabilir. Kokain içen kişi hareketlerinden hemen anlaşılır. 30-60 dakika gibi kısa bir zaman içinde etkisini gösteren kokain kanda ve idrarda varlığı on güne kadar tespit edilebilir.

Zararları; ruhsal çöküntü, halsizlik, güçsüzlük, çok uyuma, mutsuzluk

Kokainin direkt alındığı durumlarda kalp anomalileri, serebrovasküler rahatsızlıklar ve ölümle sonuçlanabilmektedir. Uzun dönem kullanımı sonucunda beyin damarlarında tıkanma, beyin kanaması, cinsel iktidarsızlık, baş ağrıları ve burun kanamaları görülür.

Bronşlar ve akciğerde yarattığı hasarın yanı sıra beyinde de önemli etkileri mevcut olan kokain kullanımının damarları daraltıcı etkisi nedeniyle beyin içi kanamalara ve epileptik nöbetlere sebep olduğu bilinmektedir. Kokain kullanımına bağlı olarak kişi, hayaller görebilir ve her şeyden kuşku duyabilir.