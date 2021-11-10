Kokak Ağaç ne demek, TDK'ya göre Kokak Ağaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kokak ağaç ne demek? Kokak ağaç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kokak ağaç kelimesi. Peki kokak ağaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kokak ağaç nedir, kokak ağaç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOKAK AĞAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kokak ağaç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kokak ağaç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kokar ağaç

