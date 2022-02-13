Kokak ne demek, TDK'ya göre Kokak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kokak ne demek? Kokak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kokak kelimesi. Peki kokak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kokak nedir, kokak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOKAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kokak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kokak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kötü, pis kokan



KOKAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Üstleri yosunlu, içleri böcekli bu durgun, kokak sular insandaki içmek isteğini kesiyor.



KOKAK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kokak ağaç

