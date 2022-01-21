Kokart ne demek, TDK'ya göre Kokart kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kokart ne demek? Kokart TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kokart kelimesi. Peki kokart ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kokart nedir, kokart kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOKART NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kokart kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kokart kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kokart kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Asker şapkalarına takılan ve rengi uluslara göre değişen işaret

- Belli bir topluluğa özgü olan işaret

