Koke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Koke kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Koke ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Koke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koke 8 Ocak 1992 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Resurrección Merodio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koke Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesport Espizua SL yapmaktadır. Koke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 1 Ocak 2011 tarihinde katılmıştır. Koke'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Koke Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Koke6

http://www.instagram.com/koke6/

http://www.facebook.com/JorgeResurreccionKoke/?fref=ts

Kokeboyu ve yaşı kaç

Koke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 18.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 70.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Koke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Atl. Madrid B

1 Ocak 2011 yılında Atlético Madrid

Koke kimdir

Koke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koke şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Koke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 8 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 70 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 11 numaralı formasıyla 28 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Koke nereli

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