Koketri ne demek, TDK'ya göre Koketri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Koketri ne demek? Koketri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi koketri kelimesi. Peki koketri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre koketri nedir, koketri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOKETRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Koketri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Koketri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre koketri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beğenilme merakı

- Şıklık, hoşluk



KOKETRİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Elbiseyi öyle bir hüner ve koketri ile tutardı ki en usta terzinin makasından çıkmış mantodan daha zarif olurdu.

