Koketso More kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koketso More Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koketso More adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koketso More Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koketso More {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Koketso More şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koketso More Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Koketso More'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Koketso More Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koketso More isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koketso More Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koketso More futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Marumo

Koketso More Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koketso More şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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