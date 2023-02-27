Koki Anzai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Anzai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koki Anzai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koki Anzai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koki Anzai 31 Mayıs 1995 tarihinde Kawaguchi, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 安西 幸輝 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koki Anzai Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Koki Anzai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Koki Anzai'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Koki Anzai Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kouki.anzai_official/

Koki Anzai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koki Anzai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Koki Anzai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koki Anzai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Tokyo Verdy

5 Ocak 2018 yılında Kashima Antlers

17 Temmuz 2019 yılında Portimonense

20 Temmuz 2021 yılında Kashima Antlers

Koki Anzai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koki Anzai şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Koki Anzai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 20 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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