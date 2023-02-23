Koki Hinokio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Hinokio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Koki Hinokio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Koki Hinokio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Koki Hinokio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Hinokio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Koki Hinokio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Hinokio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koki Hinokio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koki Hinokio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koki Hinokio 26 Şubat 2001 tarihinde Osaka şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 檜尾 昂樹 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koki Hinokio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Foot Link yapmaktadır. Koki Hinokio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Koki Hinokio'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Koki Hinokio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koki Hinokio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Koki Hinokio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koki Hinokio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Nisan 2019 yılında Stomil

1 Temmuz 2021 yılında Zaglebie Lubin

26 Ağustos 2021 yılında Stal Mielec

14 Şubat 2022 yılında Zaglebie Lubin

7 Şubat 2023 yılında Stal Mielec

Koki Hinokio kimdir

Koki Hinokio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koki Hinokio şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kumiyama FC (2016-2019)

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Koki Hinokio nereli

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