Koki Hiramatsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Hiramatsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koki Hiramatsu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Koki Hiramatsu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Koki Hiramatsu 18 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 平松 功輝 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Koki Hiramatsu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Koki Hiramatsu'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Koki Hiramatsu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Koki Hiramatsu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2019 yılında Kansai Uni '08
1 Şubat 2020 yılında Kansai Univ.
Koki Hiramatsu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Koki Hiramatsu şuan Kansai University takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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